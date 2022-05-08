"التضامن" للنواب: طباعة 450 ألف فيزا تكافل وكرامة وإرسالها للمحافظات

القاهرة - سامية سيد - قال تامر سامى مدير إدارة الضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم طباعة 450 ألف فيزا لمستحقى معاش تكافل وكرامة ويتم توزيعها حالياً على المحافظات لتوصيلها للمستحقين.

وأضاف "سامي" خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب مساء الأحد، أن صرف المعاش يكون وفقاً لأولويات الاستحقاق وتوافر الموارد المالية للصرف، حيث يكون لذوى الاحتياجات الخاصة والعاجز، وكبار السن الأولوية، متابعا: "هناك بالفعل قوائم انتظار ويستحقون وننتظر توافر الموارد المالية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة شيماء نبيه بشأن عدم حصول آلاف الأسر بمراكز منية النصر والكردى وميت سلسيل والجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية على معاش تكافل وكرامة، وبشأن المطالبة بتحديث ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأصحاب المعاشات، وتوفير أماكن خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظات والمراكز التى تقدم خدمات للمواطنين.