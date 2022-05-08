شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بتطهير بعض مناطق شمال سيناء من الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: تكليف رئاسى باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.. بدء صرف 1.2 مليار جنيه لـ 500 شركة مستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى » لمستحقات المصدرين.... الرئيس يجتمع ب «الأعلى للقوات المسلحة » ويشيد بجهود تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء

واقرأ أيضا.. الرئيس السيسى يوجه بتطهير بعض المناطق فى شمال سيناء من الإرهابيين.. الرئيس يجتمع بـ«الأعلى للقوات المسلحة» ويشيد بجهود تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالى الشرفاء.. ويؤكد تقدير الشعب المصرى لتضحيات رجال الجيش والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته الرئيس السيسى يوجه بتطهير بعض المناطق فى شمال سيناء من الإرهابيين.. الرئيس يجتمع بـ«الأعلى للقوات المسلحة» ويشيد بجهود تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالى الشرفاء.. ويؤكد تقدير الشعب المصرى لتضحيات رجال الجيش والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته

تكليف رئاسى باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.. بدء صرف 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة مستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمستحقات المصدرين



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