شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من تناول أو صيد سمكة القراض السامة: ليس لسمها علاج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من تناول أو صيد سمكة القراض، لأنها سمكة سامة تؤدى إلى الوفاة، وليس لسمها مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا بالعالم.

وقالت وزارة الصحة في فيديو توعوي لها أن هذه السمكة تعرف بسمكة القراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب، منتشرة في الأسواق، وتؤدى إلى الوفاة.



سمكة القراض سمكة القراض وأشارت وزارة الصحة إلى أن سمكة القراض تتميز بجلدها الرمادي، وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكًا في العالم- وسميت بالقراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف باسم "الأرنب أو النفيخة" لأنها تنتفخ حينما تشعر بالخوف، وتحتوي سمكة القراض على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع.





سمكة الأرنب أكدت وزارة الصحة أن السم الموجود في السمكة هو سم "تيترودوتوكسي" وليس له مصل للشفاء حتى الآن وتتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس

وأضافت أنه تعيش سمكة القراض في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة مؤكدة أنه عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة.

وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين وقد يسبب سمها في الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات





وتشمل أعراض التسمم:١- آلام في البطن

٢-غثيان وقيء وإسهال

٣-ضعف وشلل العضلات

٤- انخفاض ضغط الدم

٥-انخفاض معدل ضربات القلب

٦- تنميل الجسم

٧- ضيق في التنفس

٨- قد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة

جدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اعلنت امس عن تسمم أسرة كاملة من 5 أشخاص عقب تناولها وجبة من سمكة الأرنب السامة.

وحذرت المواطنين من تناول سمكة الأرنب لما تمثله من خطر شديد على الصحة يصل إلى التسمم الغذائي والوفاة.

كما حذرت بعض التجار ممن يقومون بسلخ السمكة وبيعها على شكل قطع فيليه لإخفاء ملامحها، حتى لا يتمكن المواطنون من معرفة نوع السمكة، بوقوعهم تحت المسئولية الجنائية التي تعرضهم للحبس.