شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ومجموعة الـ7 تعلنان فرض عقوبات جديدة على روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة الـ7 فرض عقوبات جديدة على روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية،ومجموعة الـ7 ستفرض تكاليف باهظة على حرب بوتين ضد أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض،: عقوباتنا غير المسبوقة تلحق بالفعل خسائر اقتصادية فادحة بروسيا، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بمنع تصدير واستيراد الأجهزة الصناعية والزراعية من روسيا.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن العقوبات ستحظر على شركات الاستشارات التعامل مع روسيا، مشيرة إلى فرض عقوبات على المؤسسات الإعلامية والمصرفية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه تم فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة والأثرياء الروس، موضحة أن مجموعة الـ7 تتوافق على ضرورة التخلي عن النفط الروسي.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن تم فرض عقوبات على 3 من أكثر المحطات التلفزيونية الروسية مشاهدة مؤكدة أن مجموعة الـ7 ملتزمة بإمدادات طاقة عالمية مستقرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العقوبات ستشمل شركة أسلحة روسية و7 شركات شحن.