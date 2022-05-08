شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يؤكد تضامن بلاده مع مصر بعد الهجوم الإرهابى غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الرئيس اللبناني ميشال عون، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، معربا عن ثقته في أن مصر ستتجاوز هذا الاعتداء، وتخرج منه قوية بفعل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتماسك شعبها الشقيق.

وأشار عون - في برقية عزاء، اليوم الأحد، بعث بها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أنه تابع باستهجان تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة غرب سيناء، وأدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف الجيش، مشددا على أنه يستهدف أمن واستقرار مصر.

كما أكد تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع مصر في هذه المحنة.. وتقدم بأحر التعازي إلى أسر الشهداء، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.