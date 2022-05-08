شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ37.123 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها صور ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، وإعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022.
شاهد صور ترؤس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
تنشر ”الخليج 365”، صور ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد.
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليم، حضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد الشرقاوي، معاون وزير التعليم العالي.
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستثمر الصناعى المهندس أحمد السويدي؛ وذلك فى إطار استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات التصنيعية مع رجال الصناعة المصرية.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة.
البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها قدره 41 مليون دولار.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة.
أسامة ربيع: تكريك 20.7 مليون متر مكعب بمشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، دخول الكراكة "طارق بن زياد" إحدى الكراكات التابعة للهيئة للعمل بمشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة، ليصل إجمالى عدد الكراكات العاملة فى المشروع بشقيه إلى 8 كراكات، جاء ذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة ومتابعته لمستجدات أعمال التكريك بمشروع التطوير.
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 169 لسنة2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع بالحرارة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غلق باب التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، يوم الخميس المقبل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات تطوير حدائق الفسطاط وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
تبدأ وزارة الداخلية إجراء قرعة الحج بداية من بعد غدا الثلاثاء، بعد انتهاء مدة التقديم للحج، حيث تبدأ القرعة بمديريات أمن "أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر"، وذلك يوم الثلاثاء.
وقف مجلس النواب، دقيقة حداد بداية الجلسة العامة، حدادا على أرواح شهداء الوطن بغرب سيناء.
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة فى تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالقرى والمراكز، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً فى القرى وتحقيق نقلة نوعية فى جودة حياة المواطن المصرى تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.