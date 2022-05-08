شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب: افتتاح 20 مركزا للتخاطب وتنمية المهارات لذوي الهمم بـ 12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاري تنفيذ 8 مراكز أخرى في 6 محافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب "قادرون باختلاف" عن افتتاح 20 مركزاً للتخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم لتقديم خدمة مجانية في12 محافظات، في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في شهر يونيو الماضي، وذلك لإنشاء 60 مركزاً للتخاطب بمحافظات الجمهورية، على مدار 3 سنوات بواقع 20 مركزاً في كل عام، تنتهي في 2023، وذلك من خلال شركة ابوظبي التنموية القابضة بالقاهرة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم هو باكورة المشروعات الكبيرة الممتدة بين الوزارة ومؤسسة زايد والتي تجسد قيم ومعاني نبيلة، وتُعد دليلا دامجا على ما يجمع البلدين من قيم انسانية مشتركة، وفى رسالة حب جديدة من الإمارات الشقيقة إلى مصر، مقدماً الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على هذا التعاون.

أعرب "صبحي" عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبا على ما تقدمه من دعم لمصر على كل الأصعدة والمستويات، تأكيدا على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وتم تجهيز هذه المراكز داخل مراكز الشباب بأحدث الادوات والاجهزة لتقديم جلسات "التخاطب، تعديل السلوك، تنمية المهارات، صعوبات التعلم، التكامل الحسي"، بالإضافة الى التقييم النفسي، حيث تم افتتاح مركزين تخاطب بمحافظة المنيا وهم "مركز شباب بني احمد، مركز شباب ماقوسة"، و3مراكز تخاطب بمحافظة أسيوط وهم "مركز شباب ناصر، مركز شباب موشا، مركز شباب صدفا"، وأيضاً مركزين تخاطب بمحافظة الإسكندرية وهم "مركز شباب كرموز، مركز شباب النصر".

كما تم افتتاح مركزين تخاطب أيضاً بمحافظة القليوبية وهم "مركز شباب العمار، مركز شباب مساكن اسكو"، وتم افتتاح مركز تخاطب داخل مركز شباب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومركز تخاطب بمحافظة الأقصر داخل مركز شباب نجع الخطباء، وأيضاً مركز تخاطب بمحافظة الوادي الجديد داخل مركز شباب الخارجة، كما تم افتتاح مركز تخاطب بمحافظة اسوان داخل مركز شباب بدر.

وفي محافظة سوهاج تم افتتاح مركزين تخاطب وهم " مركز شباب شطوره، مركز شباب مدينة سوهاج"، وفي محافظة الفيوم تم افتتاح مركزين أيضاً وهم "مركز شباب قحافة، ومركز شباب العامرية"، كما تم افتتاح مركزين في محافظة بني سويف وهم "مركز شباب العبور، مركز شباب ببا، وتم افتتاح مركز تخاطب في محافظة قنا داخل مركز شباب مدينة العمال.

وأعلنت وزارة الشباب أنه جاري تجهيز 8 مراكز تخاطب أخرى للافتتاح في الفترة المقبلة، ففي محافظة مطروح يتم تجهيز مركز شباب مطروح، وفي محافظة القليوبية يتم تجهيز مركز شباب الاحراز، وفي محافظة المنوفية يتم تجهيز مركزي شباب السادات وسلامون قبلي، كما يتم تجهيز مركزي شباب سيدي سالم وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، وفي محافظة المنيا جاري تجهيز مركز شباب ناصر ملوي، وفي محافظة الجيزة جاري تجهيز مركز شباب الصف.

ويستهدف مشروع إنشاء مراكز التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من اصحاب مشكلات "التوحد، تـخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك" كما تم تزويد المراكز بغرف "تنميه مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب".