"الزراعة" تتابع حصاد وتوريد القمح وتستلم خام التقاوى للمحاصيل الشتوية

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة الزراعة حصاد وتوريد القمح من الحقول حتى الشون والمطاحن والصوامع فى جميع محافظات الجمهورية، وبناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تواجدت قيادات الوزارة مع المزارعين لتوعية بأساليب الحصاد الجيدة وكذلك تسهيل إجراءات التوريد وتقاضى الثمن وايضا التعامل الفورى مع الشكاوى والبلاغات التى تواجه المزارعين والعمل على حلها فورا

وفى سياق متصل، اعلنت الإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوى وفحص واعتماد التقاوى، عن بدء عمليات استلام خام تقاوى المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وأيضا الفول والشعير والبسلة، وذلك من خلال محطات الغربلة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، للأعداد والتجهيز لتقاوى الموسم الجديد، بتقاوى ذات جودة وانتاجية عالية ومقاومة للأمراض.