شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه باستكمال تطهير شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد صباح اليوم، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذى استهدف عدداً من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهارية والقضاء عليها .

‏‎ووجه الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون بإستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار فى تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التى تسهم فى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

‏‎وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب، وإقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى تقدير الشعب المصرى للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

‏‎كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .