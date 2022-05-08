شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع يعزى الرئيس السيسي.. ويستنكر الحادث الإرهابي غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الأحد، العمل الإرهابي الذي وقع يوم أمس السبت على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد 11 عسكريا بينهم ضابط وأدى لإصابة 5 آخرين.

وتوجه سمير جعجع في بيان صحفى بالتعزية الحارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية وقيادة الجيش والشعب المصري الصديق، مجددا التأكيد على وقوفنا صفا واحدا ضد هذه الأعمال الإرهابية التي كل الهدف منها محاولة النيل من عزيمتنا جميعا على ترسيخ الاستقرار، معربا عن ثقته أن القيادة المصرية التي أعادت للدور المصري تألقه قادرة على وضع حد لهذه الأعمال الإرهابية واقتلاع الإرهاب من جذوره.