شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن والمهدي المنتظر.. جدل على السوشيال ميديا بسبب تعليق للرئيس الأمريكي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار مقطع مصور عبر الهواتف المحمولة لكلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حفل البيت الأبيض بمناسبة عيد الفطر، حالة من الجدل بحسب ما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية في نسختها العربية، حيث تطرق بايدن إلى "المهدي المنتظر" لدي المسلمين معتنقي المذهب الشيعي.

وفى الكلمة المتداوله ، قال بايدن :"أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل الإسلام، أعرف القليل ولكن لم أعرف الفرق، لم أعرف الإمام المخفي ـ فى إشارة إلى المهدي المنتظر ـ وعليه عينت بروفيسورا"

وكان بايدن قد حرص علي تنظيم حفل استقبال في البيت الأبيض دعا خلاله رموز المجتمع الأمريكيين من المسلمين ، وعدد من الشخصيات العامة ، وقال في كلمة بتلك المناسبة إن "الأديان الثلاثة الرئيسية متشابهة فى نواح كثيرة، لكنى أريدكم أن تعرفوا أن لديكم ميزة طفيفة فى رمضان: أنا عليّ الصوم 40 يوما دون حلويات وآيس كريم".

واستقبل الحضور كلمات بايدن بالضحك في اللقاء الذى حضره زعماء دينيون مسلمون وممثلون عن الجالية.

وأضاف بايدن: "للمرة الأولى منذ عقود، تلاقت الأيام المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاثة في نفس الوقت، فكروا فى الأمر، وهذه رسالة يا رفاق وأنا أؤمن بهذا حقا".

وبخلاف الحفل ، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل، بيانا في ذلك الحين بمناسبة عيد الفطر أعربا فيه عن أمنياتهما بعيد مبارك لمسلمى العالم، وتحدثا فيه عن اللاجئين والنازحين واستبشرا بمستقبل أفضل.

وقال الثنائي في بيان لهما صباح العيد، وفقا لسى إن إن: "تقليد الحرية الدينية للجميع يقوي بلدنا ، وسنواصل العمل مع الأمريكيين من جميع المعتقدات والخلفيات لحماية وتعميق التزامنا الجماعي بهذا المبدأ الأساسي". "هذا العام ، سنستأنف تقليد الاحتفال بالعيد في البيت الأبيض ، وتكريم الأمريكيين المسلمين الملهمين الذين يقودون الجهود لبناء قدر أكبر من التفاهم والوحدة عبر أمتنا."