شكرا لقرائتكم خبر عن جيل بايدن تزور أوكرانيا سراً وظهور نادر لزوجة زيلنسكي منذ الحرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة "سى إن إن" أن السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، أجرت زيارة غير معلنة إلى أوزهورود في أوكرانيا، الأحد، وهي مدينة صغيرة تقع في أقصى جنوب غرب البلاد.

وفي مدرسة تحولت الآن إلى مسكن مؤقت للنازحين الأوكرانيين، التقت جيل بايدن مع سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا، التي لم تظهر علانية منذ بداية الحرب في 24 فبراير.



جيل بايدن ونظيرتها الأوكرانية

وقالت الشبكة إن سيدة أمريكا الأولى هي آخر شخصية أمريكية رفيعة المستوى لأول فرد من أسرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تزور البلاد التي مزقتها الحرب في الأسابيع الأخيرة.

قالت بايدن لنظيرتها الأوكرانية، عندما كانتا تجلسان على منضدة صغيرة في فصل دراسي للمدرسة السابقة التي أصبحت الآن ملاذًا مؤقتا لإسكان النازحين، بما في ذلك 48 طفلا "أردت أن أحضر في عيد الأم".

وقالت: "اعتقدنا أنه كان مهمًا أن نُظهر للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف. وهذه الحرب وحشية. شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب شعب أوكرانيا".



عناق بين جيل بايدن ونظيرتها الأوكرانية

زيلينسكا التي أرسلت خطابًا عن التدخل الروسي إلى بايدن في وقت سابق، قد تبادلت المراسلات في الأسابيع الأخيرة، حسب مسئولين أمريكين تحدثوا لشبكة CNN.