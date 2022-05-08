شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يرسل برقية تعزية إلى الرئيس السيسي فى ضحايا العملية الإرهابية غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، إن الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير وأننا قبلنا التحدى من أجل نصرة الحق وتطهير أرضنا من دنس الإرهابيين.

جاء ذلك فى برقية تعزية بعث بها المشير خليفة حفتر للرئيس عبدالفتاح السيسى فى ضحايا العملية الارهابية التى استهدفت نقطة دفع مياه غرب سيناء، بحسب ما نشره مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش خالد المحجوب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وتحدث حفتر عن "وحشية الإرهابيين وعداءهم للإنسانية والحياة وكذب ما يدّعونه وأن الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير"، مضيفا: "قبلنا التحدى من أجل نصرة الحق وتطهير أرضنا من دنسهم بنضالنا المشترك الذى بدأناه من أجل أن نحقق الأمن والسلام فلا خيار لنا أمام هؤلاء سوى المواجهة وموعدنا النصر".