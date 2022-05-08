شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: تكريك 20.7 مليون متر مكعب بمشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، دخول الكراكة "طارق بن زياد" إحدى الكراكات التابعة للهيئة للعمل بمشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة، ليصل إجمالى عدد الكراكات العاملة فى المشروع بشقيه إلى 8 كراكات، جاء ذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة ومتابعته لمستجدات أعمال التكريك بمشروع التطوير.

وأكد الفريق ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة يمضى بخطى متسارعة وفقا للجدول الزمنى المحدد فى ظل المتابعة الدورية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للموقف التنفيذى لمشروع التطوير لما يتمتع به من أهمية كبيرة نحو زيادة عامل الأمان الملاحى بالقطاع الجنوبى بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة فى تلك المنطقة بمعدل 6 سفن إضافية.

وأوضح رئيس الهيئة أن معدلات الإنجاز بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بلغت 24%، بإجمالى كميات تكريك قدرها 15 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت إجمالى معدلات التكريك بموقع مشروع توسعة القناة من الكم 132 إلى الكم 162 حوالى 5.7 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 32%.

وأشار الفريق ربيع إلى ما سيتيحه زيادة عدد الكراكات العاملة بالمشروع إلى 8 كراكات من زيادة معدلات الإنجاز خلال الفترة المقبلة حيث تعمل حاليا أربعة كراكات فى مشروع التوسعة والتعميق وهم الكراكة "مهاب مميش" والكراكة "حسين طنطاوى والكراكة"الصديق" والكراكة" طارق بن زياد"، فيما تشارك الكراكات "الحمرا" و"المرفأ" و"الصدر" و"كاسيوبيا" فى مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى.

وحرص الفريق أسامة ربيع على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة فى مشروع تطوير القطاع الجنوبى بشقيه ومتابعة مستجدات الأعمال الهندسية والمدنية فى محيط مشروع التوسعة والتعميق حيث تجاوزت نسبة إنجاز التكسيات الجديدة حوالى 56%، كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 85%، وتخطت نسبة إنجاز شمعات الرباط الجديدة 45%.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة وتشهد زيادة فى أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث سجلت التقارير الملاحية، خلال اليوم الأحد وأمس السبت، عبور 120 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات كلية قدرها 7.5مليون طن.



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (1)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (2)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (3)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (4)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (5)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (6)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (7)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (8)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (9)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (10)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (11)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (12)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (13)



جانب من الزيارة وأعمال التوسعة والتعميق والتكريك (14)