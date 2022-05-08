شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع لجان النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الأحد، ثاني أيام امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث أدى طلاب نقل المرحلة الابتدائية الامتحان في مواد الرياضيات والمهارات المهنية والعلوم، بينما أدى طلاب نقل المرحلة الإعدادية الامتحان في مادتي أصول الدين والعلوم.

واطمأن الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على سير انطلاق عملية الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب؛ لتأدية امتحاناتهم فى جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

وأشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بحسن الانضباط والالتزام في اللجان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، ووجه رسالةً طمأن فيها الطلاب وأولياء الأمور، مفادها أن العاملين مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائهم لأداء الامتحانات فى أحسن صورة، مؤكدًا أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط وأنه رُوعي فيها عدم خروجها عن المنهج المقرر.

وكانت انطلقت امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وستنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 14 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي مطلع الأسبوع المقبل من يوم السبت الموافق 14 مايوم 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 .