شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى لمدير مدرسة بفايد لخروجه على المعاش تقديرا لدوره فى تعليم الأجيال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت القارئة ندى رفاعى عبد العزيز، عددا من الصور عبر خدمة صحافة المواطن في ”الخليج 365” لتكريم المعلم صبرى صبحى أبو هاشم مدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بفايد لخروجه على المعاش، بعمل ممر شرفى من المدرسين والطلاب تقديرا لدوره في تعليم أجيال، واحترامه وتقديره لمهنته على مدار عقود.



المدير



تكريم



مع الطلاب



الطلاب

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.