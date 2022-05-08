شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ تعرف على أهم التوصيات للحفاظ على المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك تذبذبات كبيرة فى عملية الامتصاص لمعظم المحاصيل خصوصا فى الوجه البحرى وصعوبة امتصاص عناصر هامة لهذه المرحلة مثل كالسيوم، بورون، ماغنسيوم، فسفور وبالتالى الإضافة الأرضية لن تفيد.

أضافت أن هناك زيادة فى معدلات التنفيل وتساقط العقد الصغير والثمار الحديثة على الفاكهة خاصة مانجو، زيتون، موالح، رمان.. وعلى الخضر مثل خيار، كتتالوب، شمام، طماطم، فلفل.. وايضاً على بطيخ اللب مع زيادة كبيرة فى عدد اجيال كثير من الحشرات مثل المنوالتربس والجاسيد والبق الدقيقى والاكاورسات ويدان حرشفية الأجنحة ( توتا ابسلوتا، دودة براعم الزيتون، دودة ثمار العنب، فراشدرنات البطاطس، ثاقبات الذرة، دودة الحشد.

وأكدت أن هناك زيادة فى دورات المرض للأمراض مثل البياض الدقيقى والانثراكنوز ولفحة الازهار والندوات والبياض الزغبى ولفحة الساقالصمغية على كثير من المحاصيل وعودة الحرارة المعتدلة خلال هذه الأيام ستكون "مفيده" جدا للمحاصيل اللى فى مرحلة النضج الأخير"البطاطس - البنجر – الثوم - البصل - البسلة - الجزر." لانها بتقلل تنفس "الظلام" واللى بيهدم المادة الجافة اللى النبات بيكونها عشانيوجهها للدرنات أو الابصال أو الحبوب أو اى جزء للتخزين... بالتالى بيزيد "صب" المادة الجافة وبيزيد التحجيم والاوزان وكمان الصلابة والجودة..

وحول أهم التوصيات العاجلة التى أوصت بها اللجنة

1- الرش بمثبتات التزهير والعقد للموالح والمانجو والزيتون نظراً لتوقع زيادة فى معدلات تساقط الزهر أو انخفاض معدلات التلقيح والإخصاب وتساقط العقد والثمار الصغيرة.

2- علاج زيادة معدلات التنفيل مرة أخرى بسبب لخبطة الجو فى الخيار والكنتالوب والبطيخ والطماطم والفلفل والكوسة وعلاج المشكلة أو الظاهرة فى (4) الخطوات:

أ- التوقف عن التسميد الأزوتى تماماً وان يكون فى صورة نترات كالسيوم فقط.

ب- تقليل الرى "شبه تصويم" أو تقليل كمية المياه وتقريب فترات الرى "بعد انتهاء الموجة الحارة".

ت- اضافة 4 -5 لترات حامض فسفوريك مع الرى لمدة ريتين متتاليتين لو الرى بالتنقيط أو الرش بالفسفور "ماب" متوسط التركيز بمعدل 2 ك للفدان.

ث- الرش صباحاً بالمخلوط التالى ( 400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين/ 300 لتر ماء للفدان) يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لتر حقناً مع مياه الرى (منفرد).

3- بساتين الموالح ضرورة الرش الوقائى العاجل ضد لفحة الازهار والانثراكنوز والحشرات القشرية (الرش باكروبات مانكوزيب مع ازوكسياستروبين).

4- الفاصوليا الصيفي: الرش ضد العنكبوت الأحمر يليه الرش بنترات أو سترات البوتاسيوم لمليء الحبوب.

5- الفاصوليا الصيفى المتأخرة (فى مرحلة التزهير والعقد ) تحتاج الدعم بالكالسيوم والبورون (لتر للفدان) يليها الرش بنترات البوتاسيوم1.5 ك للفدان

6- إجراء الرشات الوقائية للطماطم ضد الندوة البكتيرية والندوات المبكرة وتبقعات الأوراق والانثراكنوز بالمواد الفعالة فليوبيكولايد - بروباموكارب - ازوكسى ستروبين - ميتالكسيل - مفينوكسام - اكسى كلورو النحاس.

7- الرش الوقائى أو العلاجى ضد لفحة الساق الصمغية (اللى انتشرت بكثافة) فى الكنتالوب والبطيخ والخيار بالمواد الفعالة ازوكسياستروبين مع اكروبات مانكوزيب.

8- إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبى على الريحان اكسى كلورو النحاس مع مانكوزيب.

9- فحص مصائد الحشرات لـ "دودة عناقيد العنب" فى بساتين العنب على البراعم الزهرية لاشجار العنب وكذلك فراشة الياسمين علىالزيتون.

10- مكافحة الزيادة الكبيرة فى تعداد التربس على معظم الزراعات خاصة المانجو والموالح ومحاصيل الخضر مثل الطماطم والفلفل وغيرهابالمواد الفعالة “اسيتامبريد – اميداكلوبريد – لمبادا سيهالوثرين ثياميثوسكام – بوبروفيزين”.