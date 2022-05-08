شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب اللبنانى" يؤكد تضامن بلاده مع مصر فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، تضامن لبنان ووقوفه إلى جانب الشعب والجيش المصرى فى مواجهة الإرهاب بكل أشكاله.



جاء ذلك فى برقية بعث بها برى اليوم الأحد لتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى فى شهداء الهجوم الإرهابى غرب سيناء.. داعيا بالرحمة لشهداء الحادث الإرهابى متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث برى برقية عزاء إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى لمواساته فى شهداء الهجوم الإرهابي.