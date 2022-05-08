المجلس المصرى للشئون الخارجية يدين الإرهاب بكافة صوره وكل من يقف وراءه

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القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس المصرى للشئون الخارجية بمزيد من الحزن والأسى، شهداء الوطن والقوات المسلحة الباسلة الذين طالتهم يد عناصر إرهابية تكفيرية يوم أمس السبت غرب سيناء أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

وأعرب المجلس عن عميق مواساته لأسر شهدائنا الأبرار، وللمصابين بعاجل الشفاء، مجدداً إدانته الشديدة للإرهاب بكافة صوره ولكل من يقف وراء التنظيمات الارهابية بالتمويل والدعم بكافة أشكاله.

وأعرب المجلس عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية على دحر الارهاب واجتثاث جذوره، مدعومة فى ذلك بشعب مصر العظيم وهى التى لا تدخر وسعا فى التعاون المكثف والوثيق مع الدول الأخرى، على المستويين الإقليمى والدولى، لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها، بما يدعم الاستقرار والأمن الضروريين لمواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.