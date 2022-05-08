شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة ونشاط للرياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :.

- الأحد 8 مايو :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

- الإثنين 9 مايو:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 10 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- الأربعاء 11 مايو والخميس 12 مايو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الجمعة 13 مايو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.