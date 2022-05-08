قمر "التربيع الأول" يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة

القاهرة - سامية سيد - يرصد قمر التربيع الأول لشهر شوال اليوم الأحد 08 مايو 2022 يزين سماء مصر والوطن العربى، حيث أشرق قمر التربيع الأول عند الظهر ويشاهد عصرا باتجاه الأفق الشمال الشرقى ويصل أعلى نقطة فى السماء مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

تعتبر مرحلة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب النهارى والجانب الليلى نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد.

القمر سوف يصل بعد ذلك لحظة التربيع الأول عند الساعة ( 12:21 بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس فى قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.