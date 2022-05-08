شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مملكة البحرين فى القاهرة ينعى شهداء القوات المسلحة بغرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، شهداء القوات المسلحة جراء الهجوم الإرهابى الجبان الذى وقع بمنطقة غرب سيناء.

وقال السفير الجودر فى تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "خالص التعازى والمواساة لمصر الشقيقة رئيسًا وحكومةً وشعبًا فى شهداء هذا العمل الإرهابى الذى استهدف نقطة رفع مياه غرب ‫سيناء، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته ويسكنهم الفردوس الأعلى ويمنّ على المصابين بالشفاء ويديم على مصر نعمة الأمن والأمان ويحفظها من كل سوء".

وفى وقت سابق؛ أدانت مملكة البحرين، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية؛ بشدة الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء بجمهورية مصر العربية؛ وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصرى الشقيق ولأهالى وذوى الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة فى حربها ضد الإرهاب؛ وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات فى مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبى تطلعات الشعب المصرى الشقيق فى الأمان والرخاء والازدهار.

وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية عن اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها لتضحيات القوات المسلحة المصرية الباسلة فى حماية أمن مصر واستقرارها وصون مكتسباتها التنموية والحضارية فى مواجهة الإرهاب، وتثمينها لمواقفها التاريخية المشرفة فى الذود عن الأمن القومى العربى، وردع التدخلات الخارجية التى تستهدف المنطقة وشعوبها الشقيقة.

وجددت موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لجرائم العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها، داعية إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، واجتثاثها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية.

الجدير ذكره، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدى لها من عناصر القوات المسلحة المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.