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معلومات الوزراء: 14 ألف استشارة طبية عن طريق "اطمن" لمنتفعى التأمين الصحى

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القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، انفوجرافا بعنوان تطبيقات الصحة الرقمية في مصر"، أوضح خلاله تطور الصحة الرقمية فى مصر عبر عدد من المبادرات والتطبيقات.

 

وأوضح إنه في 2020 أطلقت مصر مبادرة "اطمن" لتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد. وقد بلغ عدد الاستشارات الطبية ضمن تلك المبادرة المقدمة مجانًا وعن بُعد قرابة 14000  استشارة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خلال عام.

 

كما دشنت مصر في 2020 تطبيق الهاتف المحمول "صحة مصر" -البرنامج الرسمي المعتمد من وزارة الصحة؛ للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس . وكذلك تدشين تطبيق Egypt Health Passport، لتوضيح موقف المُسجلين من المصريين والأجانب بمنظومة اللقاح الخاص بفيروس كورونا المصرية، ممن تلقوا جرعات التطعيم، والمواعيد المحددة لكل جرعة.  

 

وفي سبيل تسهيل التواصل بين العاملين بهيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، أُطلقت أول منصة تفاعلية رقمية Care Connect في 2021. وغير ذلك الكثير من جهود رقمنة الخدمات الصحية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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