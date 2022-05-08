شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: 14 ألف استشارة طبية عن طريق "اطمن" لمنتفعى التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، انفوجرافا بعنوان تطبيقات الصحة الرقمية في مصر"، أوضح خلاله تطور الصحة الرقمية فى مصر عبر عدد من المبادرات والتطبيقات.

وأوضح إنه في 2020 أطلقت مصر مبادرة "اطمن" لتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد. وقد بلغ عدد الاستشارات الطبية ضمن تلك المبادرة المقدمة مجانًا وعن بُعد قرابة 14000 استشارة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خلال عام.

كما دشنت مصر في 2020 تطبيق الهاتف المحمول "صحة مصر" -البرنامج الرسمي المعتمد من وزارة الصحة؛ للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا. وكذلك تدشين تطبيق Egypt Health Passport، لتوضيح موقف المُسجلين من المصريين والأجانب بمنظومة اللقاح الخاص بفيروس كورونا المصرية، ممن تلقوا جرعات التطعيم، والمواعيد المحددة لكل جرعة.

وفي سبيل تسهيل التواصل بين العاملين بهيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، أُطلقت أول منصة تفاعلية رقمية Care Connect في 2021. وغير ذلك الكثير من جهود رقمنة الخدمات الصحية.