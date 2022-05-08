وزارة‫ الزراعة تصدر تقريرا حول طقس الأسبوع الحالى

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة متابعة التفلبات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرًا حول ملامح طقس الأسبوع الحالى وأهم التأثيرات المتوقعة والتوصيات.

أوضح التقرير أن هناك ارتفاعا تدريجيا فى الحرارة اليوم والتى تتراوح من "30- 35 °م فى الوجه البحرى" و" 36- 38 °م فى الوجه القبلى".

ويزيد الارتفاع الاثنين بحوالى من 2 إلى 3 درجات إضافية وبداية من الثلاثاء 10 / 5 تعاود درجات الحرارة الانخفاض بنفس القيم وتستمر حول المعدل حتى نهاية الأسبوع.

وهناك ارتفاع مؤقت فى الحرارة الدنيا ليلا يوم الاثنين ثم تعاود الانخفاض بداية من الثلاثاء بالوجه البحرى والظهير الصحراوى للدلتا وسيناء مع نشاط للرياح يكون نشط جدا الاثنين ويبقى متقطع حتى نهاية الأسبوع.