طارق شوقى يشارك فى افتتاح فعاليات مؤتمر التعليم الدولى بالرياض.. صور

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي 2022، المقام بمركز الرياض الدولى للمؤتمرات والمعارض، والذى تستمر فعاليته حتى يوم الأربعاء 11 مايو.

وغادر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، متجهًا إلى الرياض، حيث استقبله نظيره السعودى الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة السعودية.

وحضر شوقى، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحلقة نقاش بعنوان ''السياسات التعليمية فى ظل التحديات''، بمشاركة معالى الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة، ومعالى المهندس حسين بن إبراهيم الحمادى وزير التعليم بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور هايمى سافيدرا المدير الدولى للتعليم بالبنك الدولى والبروفيسور ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم فى سفارة المملكة المتحدة فى الرياض كما أدارت الجلسة المذيعة وئام الدخيل.

وناقشت الجلسة كيفية التعامل مع التحديات وتفادى آثارها وتداعياتها خاصة فى مجال التعليم، وما تغير فى مجال التعليم قبل وبعد جائحة كورونا فى كثير من الدول، ومقومات الدول التى كانت قادرة على تخطى عقبة كورونا والنهوض بمؤسساتها التعليمية.

يشارك هذا العام فى المؤتمر والمعرض 23 دولة وما يزيد عن 50 مختصا وخبيرا بالتعليم وتتضمن الفعاليات 11 جلسة كما يتضمن المعرض 152 عارضا دوليا و121 ورشة عمل.