القوى العاملة: تسجيل طلبات الترشح بالانتخابات العمالية على المنظومة الرقمية

القاهرة - سامية سيد - يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، لحظيا على مدار اليوم الاحد وغدا الاثنين ، سير عملية تلقى طلبات الترشح للمرحلة الأولى من الانتخابات النقابية العمالية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة.

ومن الدقهلية قال أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إن المديرية بدأت فى استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذى تم إعداده وتجهيزه بمكتب عمل المنصورة بشارع السلطان سليم المختلط عمارة الامشاطى، مشيرا إلى أن سير عملية قبول الطلبات يتم فى سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين ولم يتم مواجهة أى عقبات أو مشكلات أمام العملية فى اليوم الأول.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات، وتقسيم التصنيفات النقابية على 8 منافذ يتم من خلالها استلام طلبات 44 لجنة نقابية، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التى أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الانتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك.

وفى نفس السياق من سوهاج أشار الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إلى أن المديرية بدأت فى استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذى تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بشارع أسيوط بجوار محكمة الأسرة لـ 42 لجنة نقابية عبر 10 منافذ بالقاعة الكبرى بالديوان، مؤكداً أن سير عملية تلقى الطلبات يتم فى سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين، ولم يتم مواجهة أى عقبات أو مشكلات أمام العملية فى اليوم الأول.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات، وتقسيم اللجان وفق التصنيفات النقابية المحددة للمرحلة الأولى، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التى أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الإنتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك.

ومن الشرقية قال أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إنه منذ صباح اليوم بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية، وتم تجهيز 4 مقار لاستقبال الطلبات فى الزقازيق، والعاشر من رمضان، وفاقوس، وبلبيس، مشيرا إلى أنه تم توافد عدد كبير للترشح ولم تواجه عملية تلقى الطلبات أى معوقات أو مشكلات.