محافظ القاهرة: انتظام امتحانات صفوف النقل دون شكاوى

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام امتحانات صفوف النقل التى بدأت أمس فى 33 إدارة تعليمية بالقاهرة للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022 دون شكاوى مع التزم واضعى الامتحانات بنماذج بنك الأسئلة الواردة من الوزارة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين المشاركين بالامتحانات مع التطهير الدورى للجان الامتحان وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى اللجان للحد من التكدس كذلك الربط مع الإدارات التعليمية لحل أى معوقات.