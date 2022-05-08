الفنانة سوسن بدر تروج لتعديلات الشهر العقارى فى فيديو لوزارة العدل

القاهرة - سامية سيد - أذاعت وزارة العدل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو ترويجى للفنانة سوسن بدر عن التعديلات التى تم إدخالها مؤخرا على قانون الشهر العقارى لتيسير على المواطنين فى تسجيل عقاراتهم.

ودشن اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل من داخل مأمورية شهر عقارى شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت، والذى قدم فعليا طلب لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق.

وقال وزير العدل فى كلمته أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات وتحسين تقديم الخدمات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن نشهد اليوم بداية تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022، والذى يهدف إلى إنهاء أزمة عزوف المواطنين عن إتخاذ إجراءات التسجيل عن طريق اختصار الإجراءات وتيسيرها".

وأضاف "أن الإجراءات فى ظل تعديلات القانون تعد نقلة نوعية فى إجراءات التسجيل لتوفير الجهد والوقت بما يحقق الحماية والاستقرار للملكيات، كما يحد من النزاعات القضائية، ويعظم الاستفادة من العقارات بعد تسجيلها".

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ 9 مارس الماضى بعد أن وافق عليه مجلس النواب.