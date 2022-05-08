شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تدين حادث غرب سيناء الإرهابى وتؤكد دعمها لجهود مصر فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.

وأكدت الخارجية الليبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد - وقوف الشعب الليبي التام مع مصر تجاه كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، وتدعم وتساند جهودها في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة.

فيما أعربت، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومـة الليبية المكلفة من البرلمان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء، مما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود.

وقالت الخارجية، في بيان، نشره وزير الخارجية في حكومة فتحي باشاغا، حافظ قدور، "تعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عن إدانتها واستنكارها للعمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة عدد من رجال الجيش المصري وإصابة آخرين وذلك في منطقة شرقي قنـاة السويس."

وأضاف البيان، "وفي هذا المصاب الذي ألم بأشقائنا تتقدم الوزارة بأحر عبارات التعازي وتعبر عن تضامنها الصادق ووقوف دولة ليبيا مع جمهورية مصر العربية ضد ما يهدد أمنها واستقرارها."