شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقف دقيقة حدادا على شهداء الوطن بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف مجلس النواب، دقيقة حداد بداية الجلسة العامة، حدادا على أرواح شهداء الوطن بغرب سيناء.

ودعا رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، جموع أعضاء المجلس بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة للشهداء، داعيا الله أن ينزل الصبر على ذاويهم".

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أعلن عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .