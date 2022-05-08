شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تعلن بدء إجراء قرعة الحج لهذا العام الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الداخلية إجراء قرعة الحج بداية من بعد غدا الثلاثاء، بعد انتهاء مدة التقديم للحج، حيث تبدأ القرعة بمديريات أمن "أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر"، وذلك يوم الثلاثاء.

وبدأ التقديم لحج القرعة، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.. وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.