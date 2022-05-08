شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: حوكمة سرقات التيار وتغليظ العقوبة يساهم فى خفض نسب الفقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة مهتمة بخفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهربا لما تتسبب فيه من خسائر مالية ضخمة، كاشفا أن أهم خطوات تقليل نسب الفقد بالشبكة هى حوكمة سرقات التيار الكهربائي و تغليظ عقوبة سرقة التيار و تطبيق القانون بكل حزم.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعمال التطوير فى شبكات نقل وإنتاج الكهرباء الغير مسبوقة كان لها دور كبير فى خفض نسب الفقد الناتج عن المشاكل الفنية، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الاكثر احتياجا سيكون لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وقال شاكر، أن إسناد مهمة المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بالإضافة إلى تطبيق حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائى و انتظام معدلات الشحن.