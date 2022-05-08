شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة قراء القرآن الكريم تفتح باب الالتحاق 28 مايو الجارى.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، فتح باب التقدم للالتحاق بها، مؤكدة أن من يرغب فى الالتحاق بالنقابة الحضور إلى مقر النقابة يوم السبت 28 مايو الجارى بمقر النقابة بالقاهرة أمام محطة مترو السيدة زينب الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت النقابة الأوراق المطلوبة لعضويه النقابة على النحو التالى:

فيش جنائي موجه للنقابة

صورة البطاقة

صورة شهادة الميلاد

صور للمؤهل الدراسى

2 صورة شخصية

بيان الحالة الوظيفية حال كون المتقدم موظف

الموقف من التجنيد

مبلغ بداية الاشتراك

ولفتت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، إلى أن الاشتراك السنوي 150 جنيها، وأن السن من 40 وحتى 50 عامًا يختلف في الرسوم المادية، مؤكدة أن تقديم الأوراق ومبلغ بداية الاشتراك والاختبار فى نفس اليوم.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد صرف مبلغ (250 ألف جنيه) كدفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم ، في ضوء أربع دفعات متتالية يتم صرفها على مدار العام ، ليكون إجمالي المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة القراء لهذا العام 2022م مليون جنيه.