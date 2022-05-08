شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لدينا 550 ألف علامة تجارية مسجلة حتى الآن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجارى، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة أو نادى، حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التي تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.



الدكتور إبراهيم عشماوى

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الخامس، الذي ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت عنوان " الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور ممدوح محمود مهدى رئيس جامعة حلوان والدكتور حسن كمال رفاعى نائب رئيس الجامعة لتعليم الطلاب والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة والدكتور شريف محمد عفيفى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية ودينا حامد معاون وزير التموين ورئيس الادارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

ونقل الدكتور إبراهيم عشماوى، تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى أن الوزير لديه اهتمام كبير بملف تسجيل العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، وأن أحد مهام وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية هو الحفاظ على هوية المنتجات، من خلال تسجيل بيانات العلامات التجارية، من خلال الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بالجهاز، حيث يتقدم صاحب الشركة أو المستثمر الى الجهاز لتسجيل العلامة التجارية ثم يبدا عمليات الفحص لمعرفة عن ما إذا كان هناك تعارض للعلامة التجارية مع علامة أخرى، كما أن هناك خدمة يستطيع صاحب الطلب التأكد من خلالها عن ما إذا كان هناك تعارض مع العلامة التى يرغب في تسجيلها، وهى دخوله على قواعد البيانات الخاصة بالعلامات التجارية وهذه خدم تقدم للوكلاء قبل التقدم للتسجيل، كما أن هناك لجان للتظمات، حيث يتم نشر العلامة التجارية في الصحيفة الخاصة بالعلامات التجارية،

وأوضح عشماوى، أن أجمالي العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 550 ألف علامة تجارية حتى الآن، بالإضافة الى تسجيل 140 ألف علامة دولية وأن 20 % من إجمالي ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ انشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الثلاثة سنوات ونصف الماضية .















