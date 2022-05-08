‫وزير الزراعة يتوجه لكوت ديفوار للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

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القاهرة - سامية سيد - توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى كوت ديفوار للمشاركة في مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة التصحر (cop 15 ) نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويلقى القصير كلمة مصر أمام القمة ويلتقي بعدد من رؤساء الوفود المشاركة ويبحث معهم أوجه التعاون الثنائي، كما سيتم عقد لقاءات مع المسؤولين عن قطاع الزراعة والثروه الحيوانية والسمكية وكذلك وزيري الثروة الحيوانية والزراعة بجمهورية كوت ديفوار لبحث سبل تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.