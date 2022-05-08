شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم يدين الهجوم الإرهابى غرب سيناء.. ويدعو لتجفيف منابع الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، الأحد، الهجوم الارهابي غرب سيناء، داعيا الدول المتضررة من الإرهاب إلى التكاتف لتجفيف منابع تمويله واحباط مخططاته.

وقال عمار الحكيم في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": نشارك جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا مشاعر الحزن والألم بعد الاعتداء الإرهابي الذي طال غرب سيناء، وإذ ندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء فإننا نجدد دعوتنا للدول المتضررة من آفة الإرهاب الظلامي وعموم المجتمع الدولي للتكاتف والعمل على تجفيف منابع تمويله ووأد مخططاته الأثيمة لضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.

كانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت، اليوم، الأحد، الحادث الإرهابيّ الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.

وأعربت الخارجية العراقية في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابيّ الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، والذي أودى بحياة عددٍ من أفراد القوّات المُسلّحة المصرية بينهم مدنيون وجرح آخرين.

وأكدت الوزارة موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّفِ والعنف.