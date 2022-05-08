شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدين الحادث الإرهابى غرب سيناء.. ويؤكد رفضه للإرهاب بكافة أشكاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، الأحد، الحادث الإرهابيّ الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.

وأعربت الخارجية العراقية في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابيّ الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، والذي أودى بحياة عددٍ من أفراد القوّات المُسلّحة المصرية بينهم مدنيون وجرح آخرين.

وأكدت الوزارة موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّفِ والعنف.