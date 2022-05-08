شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة روسيا بمصر تنعى شهداء الهجوم الإرهابى غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت السفارة الروسية فى مصر شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع فى غرب سيناء أمس، السبت، وقالت فى بيان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، إن الإرهاب لا مبرر له، ويجب القضاء عليه بالجهود المشتركة للمجتمع الدولى، معربة عن تعازيها لشعب مصر فى شهداء الهجوم الإرهابى.

وتوالت الإدانات العالمية والعربية للهجوم الإرهابي الذى تعرضت له إحدى محطات رفع المياه غربى سيناء، والذى أسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد آخرين من القوات المسلحة الباسلة.

وصباح اليوم، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس السبت في سيناء واستهدف عددا من أفراد الجيش المصري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنه على مدى عقود من الزمن كانت الولايات المتحدة، ولاتزال، شريكا قويا لمصر في التصدي للإرهاب في المنطقة.

وأضاف أن واشنطن تعرب عن عميق تعازيها للأسر التي فقدت أبناءها في ذلك الهجوم الشنيع.

وعربيا، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

كما أدانت الإمارات، بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، والذى أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية .

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها في التصدي إلى التطرف والإرهاب.

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازى وصادق المواساة إلى ذوى الشهداء وإلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل .