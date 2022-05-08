شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس علماء باكستان: نؤيد الإجراءات التى تتخذها مصر لحماية مواطنيها من الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس علماء باكستان، الأحد، تأييده لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية أراضيها ومواطنيها من الجرائم الإرهابية، مشيدا بجهود رجال القوات المسلحة المصرية الأبطال الذين يدافعون عن حدود بلادهم وأراضيهم من الهجمات التي نفذتها جماعات الإرهاب غرب سيناء.

إدانات عربية واسعة للهجوم الإرهابى الذى تعرضت له إحدى محطات رفع المياه غربى سيناء، والذى أسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد آخرين من القوات المسلحة الباسلة.

فى هذا الإطار، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

كما أدانت الإمارات، بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، والذى أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية .

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها في التصدي إلى التطرف والإرهاب.