شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن نتيجة القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر موقع المديرية الرسمي ظهور نتيجة القبول برياض الأطفال للعام الدراسى الجارى، موضحة أن الأطفال الذين لم يقوموا بتعديل رغباتهم تم تسكينهم على أماكن داخل مدارس حرصا على مستقبل الطلاب المتقدمين، مضيفة أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالى" http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Searchresult.

وانطلقت السبت 7 مايو امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى " الابتدائية والإعدادية" وسط إجراءات احترازية ووقائية فى إطار خطة الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات، لافتة إلى أن هناك متابعة لامتحانات صفوف النقل فى المدارس، كما أنها تعقد تحت الإشراف المباشر من الإدارات والمديريات التعليمية.