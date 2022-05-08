شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1374 شابا بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوي العاملة بالبحيرة، بصرف صرف منح عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 7439 عاملاً مسجلاً بإجمالي 7 ملايين و439 ألف جنيه، وتسجيل 230 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

وأعلن ذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة، صرف المديرية أيضا منح لهذه الفئة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 3 منحة مواليد بـ 6 آلاف جنيه ، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بـ 2000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بـ 10 آلاف جنيه ، وصرف 2000 جنيه لعامل لإجراء عملية جراحية صغرى .

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي - أن المديرية قامت بتعيين 1374 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 25 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 2751 من راغبي العمل ، وتوفير 432 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 1002 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

كما قامت المديرية في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 502 منشأة (دوري وحملات)، وأسفر عن تحرير 36 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 5 ندوات توعية عمالية ، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 46 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخرى، والتفتيش على 112 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 11 ألفاً و695 عاملا، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 22 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة 4 شكاوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوتين، و 14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالإنتهاء من دورتين تدريبيتين بمركز تدريب مهني حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة ، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ 23 متدربة ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.