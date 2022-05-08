شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ الرى: رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجه عبد العاطي بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة بهدف توفير الاحتياجات المائية، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوي المياه.

واستعرض عبد العاطى الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا، وموقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أى ازدحامات فى المجارى المائية، مع التوجيه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

ووجه عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.