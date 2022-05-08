شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يدعو أعضاءه للمشاركة فى الانتخابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الملايين من العمال المشاركة في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026 والتي تبدأ فعالياتها اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، بفتح باب الترشح للمرحلة الأولى، وتنتهي نهاية يونيو المقبل، حيث تتم على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا، بمراحلها الثلاثة "اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام"، لتخوض وفقا لذلك 2182 لجنة نقابية الانتخابات على مستوى الجمهورية، بعد أن قامت هذه "المنظمات" بالتسجيل بتحديث بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي حددته وزارة القوى العاملة كجهة إدارية، ليبلغ بذلك عدد أعضاء الجمعية العمومية لتلك المنظمات نحو 4 ملايين و1321 عاملا.

وحسب القوى العاملة، فعلى المرشح أن يتقدم بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة في: الاسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد، والرقم القومى، وتاريخ ومحل الميلاد، والمهنة أو الوظيفة، ومحل الإقامة، وجهة العمل، والمؤهل الدراسى، والنقابة المهنية التى ينتمي إليها إن وجدت.. وأن الأوراق المطلوبة للترشح هي: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، صورة من شهادة الميلاد المميكنة، وشهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن وظيفة المرشح ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد، وشهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أوصورة طبق الأصل منها، وشهادة إتمام التعليم الأساسي أو محو الأمية أو صورة طبق الأصل منها، وصحيفة الحالة الجنائية على أن تكون لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر وتقبل إذا كانت موجهة إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب، أو مديرية القوى العاملة ، أو وزارة القوى العاملة أو الانتخابات النقابية العمالية أو أى صيغة تفيد ما سبق.

كما تشمل الأوراق المطلوبة للترشح، شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية المرشح في الجمعية العمومية وسداده اشتراكاتها بصفة منتظمة للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو إفادة من جهة عمله تفيد ذلك، أو إفادة من واقع قاعدة البيانات بالجهة الإدارية، وإقرار موقع من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص أو مفوض في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل ( العاملين بالقطاع الخاص فقط)، وإقرار موقع من المرشح بأنه غير منضم إلى أى منظمة نقابية عمالية من ذات المستوي والتصنيف النقابي المهني، وإقرار من المرشح بأنه ليس صاحب عمل في أى نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي، وإقرار موقع من المرشح بأنه ليس شاغلاً لوظيفة قيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية أو اقتصادية والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني، وأنه ليس رئيس قطاع او رئيس أو عضو مجالس إدارة الهيئات أو الشركات من الأعضاء المعينين..كما تتضمن الأوراق المطلوبة ، إقرار موقع من المرشح بأنه ليس مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية ، فضلاً عن شهادة رسمية معتمدة وسارية تفيد خلو المرشح من السموم.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان كجهة إدارية قد أصدر قرارات تحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للمستويات الثلاثة، وممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أن تقبل طلبات الترشح والانتخابات في نفس المواعيد المقررة حسب القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ، فضلا عن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية ، والمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.. وحددت القرارات 15 نقابة عمالية تجري في مرحلتها الأولي انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، والتعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما حددت فتح باب الترشح لهذه اللجان خلال يومي 8 و 9 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو 2022.

كما حددت القرارات المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانتخاب في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وحددت فتح باب الترشيح لهذه اللجان يومي 21 و22 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل ، وإيداع الأوراق من يومي 2 و 3 من نفس الشهر .

وكشفت القرارات مواعيد انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة ، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر ، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر ، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

كما أعلنت موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022.