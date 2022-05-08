شكرا لقرائتكم خبر عن "الملكية الفكرية والتحول الرقمى فى مصر".. ندوة بجامعة حلوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان، اليوم الأحد، مؤتمره العلمى الخامس بعنوان "الملكية الفكرية والتحول الرقمى فى مصر"، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بالجامعة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية.

تبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم بقاعة الدكتور حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى عين حلوان، وتعقد فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر يوم الاثنين 9 مايو2022 أون لاين.

وكان الدكتور ممدوح مهدى أكد على أن أهمية المؤتمر تأتى لما للملكية الفكرية من دور اقتصادى مهم فى إنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة تساهم فى دعم الإنتاج وتعزيز قدراته وتساعد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المحدودة لدينا، بما يدفع النمو الاقتصادى ويوفر فرص عمل جديدة، ولاشك أن جائحة كورونا أوضحت لنا أهمية الملكية الفكرية كما هو واضح فى توجيه معظم الدول ميزانيتها للإنفاق على البحث والتطوير للوصول إلى لقاحات وعلاجات لكورونا، وكذلك التوجه الرقمى وأهمية إنتاج برمجيات وطنية لخدمة ذلك التوجه فى إطار من الحرص على الأمن القومى للبلاد والحفاظ على سرية بياناتنا.

وأكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دعم التحول الرقمي فى الدول المختلفة بالتركيز على التجربة اليابانية فى هذا الشأن والدروس المستفادة منها، فضلا عن إيضاح الأهمية النسبية للملكية الفكرية فى دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادى، والتعرف على متطلبات التحول الرقمى فى المجتمعات النامية، من منظور خبرات الدول المتقدمة، وتبيان أهمية الإنفاق على البحث والتطوير وتوجيهه نحو ايجاد حلول للمشكلات التى تعاني منها الدول، لاسيما بعد جائحة كورونا وربط ذلك بمتطلبات التحول الرقمى، وإظهار أهمية التحول الرقمي فى ترشيد الإنفاق وسرعة الحصول على المعلومة واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، ويشارك فى المؤتمر 70 باحثا وباحثة بأوراق بحثية محكمة.