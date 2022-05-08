شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم المدمج بالقاهرة ينظم امتحان الفصل البينى والدور الثانى للتعليم المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، امتحانات الفصل البيني والدور الثاني لبرامج التعليم المفتوح، على أن تستمر حتى يوم 12 من ذات الشهر، وتعقد تلك الامتحانات بمقر المركز الرئيسي بالقاهرة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد أن الجامعة مستمرة في سعيها جاهدة نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة للدارسين بجميع البرامج، وبهدف التحول بالتعليم المستمر من النمط التقليدي إلى نمط التعليم المدمج الذى تبنته الجامعة منذ عام 2017م، وهو الرافد المثالي الذي يواكب النظم العالمية في التعليم ويسهم في تطوير مهارات الدارسين من جهة ويلبي حاجات سوق العمل من جهة أخرى.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام جميل، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، بأنه جاري الانتهاء من كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، وإعداد جداول الامتحان بالمواعيد والأماكن المحددة لعقد الامتحانات، على أن يتم الإعلان عنها لاحقا للدارسين عبر الصفحة الرسمية للمركز على شبكة الإنترنت.

وفى هذا السياق، يحث المركز دارسية على الالتزام بكافة القوانين والقواعد المنظمة للامتحانات، ومواعيد وأماكن الجلوس التي سيتم إعلانها وفقا لجدول كل طالب، حيث لن يتم السماح لأي طالب بدخول الامتحان بعد مرور ربع ساعة من بدء الوقت المحدد، وعدم دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول، وعدم الخروج قبل مرور نصف الوقت المحدد للامتحان.

وأضاف " جميل" ، أن الدراسة بالفصل الدراسي الحالي قد انتظمت منذ يوم الجمعة الموافق 8 أبريل الجاري، حيث بدأت المحاضرات في جميع برامج المركز بنظام التعليم المدمج بكليات التجارة، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم.