شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: المراكز والمعاهد البحثية تشهد تقدما ملحوظا فى تصنيف سيماجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول تقدم المعاهد والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022.

وأفاد التقرير بتصدر المركز القومي للبحوث قائمة المراكز والمعاهد البحثية المصرية، حيث جاء في المركز (546) عالميًا، وذلك على مستوى (8084)، جامعة ومؤسسة بحثية عالميًّا.

وأشار التقرير إلى حصول مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية على المركز (639) عالميًا، يليها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فى الترتيب (647)، يليه معهد بحوث البترول في المركز (657)، يليه معهد تيودور بلهارس فى المركز (693)، وجاءت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المركز (709)، يليها مركز بحوث وتطوير الفلزات فى الترتيب (714).

وأضاف التقرير، حصول معهد بحوث الإلكترونيات على الترتيب (720)، ثم المعهد القومي للمعايرة فى المركز (765)، وجاء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في المركز (773) عالميًا.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تطور ملحوظ فى النشر العلمي الدولى يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تُقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات والمراكز البحثية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن تصنيف سيماجو الإسباني يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقًا لمؤشر مُركب، يجمع بين 3 مؤشرات فرعية، تستند إلى أداء البحث (50%)، ومُخرجات الابتكار (30%)، والتأثير المجتمعي (20%)، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددًا من المؤشرات الفرعية، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن (100) بحث في قاعدة بيانات Scopus خلال عام التقييم.