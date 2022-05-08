شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف، عن عدد من التعليمات الجديدة للطالب وولي الأمر، والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها من أجل التقدم لامتحانات "أبناؤنا بالخارج"، ونستعرض في هذا التقرير أهم الأسئلة الخاصة بهذا الشأن:

س: متى يبدأ التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج بالأزهر الشريف؟

ج: يبدأ التقدم في شهر أكتوبر (عادة) ويتم تحديد تاريخ فتح باب التقدم في بداية كل عام دراسى.

س: ما هي المستندات المطلوبة لملف التقدم؟

ج: المستندات المطلوبة لملف التقدم هي : ( استمارة التقدم / عدد (2) صورة شخصية / إثبات قيد حديث معتمد من المعهد و المنطقة الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات / بيان درجات العام السابق / أصل شهادة الميلاد أو صورة واضحة منها / صورة من إيصال سداد رسوم الامتحان بالسفارة / إفادة بسداد الرسوم الدراسية لطلاب المعاهد الخاصة)

س: ابنى عنده 6 سنوات وهو في سن القبول بالصف الأول الإبتدائى، فهل استطيع أن أقدم له لامتحان أبنائنا في الخارج بالسفارة؟

ج: لا حيث يجب أن يكون الطالب مقيداً في أحد المعاهد الأزهرية من خلال تنسيق المعهد.

س: هل تشترط الجنسية المصرية في الطلاب المتقدمين لامتحان أبنائنا في الخارج؟

ج: نعم ، من شروط التقدم لامتحان أبنائنا في الخارج أن يكون الطالب متمتعاً بالجنسية المصرية دون غيرها.

س: هل يمتحن الطالب المتقدم للامتحان بالسفارة بنظام الفصلين الدراسيين؟

ج: لا، حيث يُعقد امتحان أبنائنا في الخارج بنظام الدور ويمتحن الطالب في المنهج كاملاً في الدور الأول.

س: كيف يمكن الحصول على الكتب الدراسية ؟

ج: يتسلم الطالب الكتب الدراسية من المعهد المقيد به بعد سداد المصروفات.

س: كيف يمكن معرفة المنهج والموضوعات المقررة في كل مادة؟

ج: يتعرف الطالب على المنهج والموضوعات المقررة من خلال المعهد. كما يمكن للطالب الحصول على توزيع المنهج والكتب الدراسية (إذا كانت متاحة) عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

س: هل يوجد نموذج مخصص لإثبات القيد؟

ج: نعم يوجد نموذج مخصص لإثبات قيد أبناؤنا في الخارج (نموذج رقم 11) ويمكن تحميلة من موقع أبناؤنا في الخارج على بوابة الأزهر الإلكترونية أو الحصول عليه من المعهد.

س: كيف أعرف نتيجة الطالب الذى أدى الامتحان في السفارة؟

ج: يتم نشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية و إبلاغ السفارة بالنتيجة و إرسال نسخة من شيت رصد درجات الطالب إلى معهده في مصر لضمها لملف الطالب واتخاذ ما يلزم

س: ابنى يمتحن كل سنة في السفارة، هل يجب أن أقدم إثبات قيد وملف تقدم كل عام؟

ج: نعم، يجب تقديم إثبات قيد حديث يثبت قيد الطالب في نفس العام الدراسى المتقدم له وكذلك جميع المستندات المطلوبة لملف التقدم.

س: أين يتم سداد رسوم عقد امتحانات أبنائنا في الخارج؟

ج: يتم سداد الرسوم المقررة للامتحان في السفارة المصرية التي يتقدم لها الطالب لأداء الامتحان ويرفق صورة من إيصال السداد مع استمارت التقدم.

س: ابنى مقيد في معهد أزهرى خاص (قسم لغات) ، هل يمكن أن يتقدم لامتحان أبنائنا في الخارج بالسفارة المصرية؟

ج: نعم حيث يتم إعداد أسئلة للطلاب المقيدين بقسم اللغات بالمعاهد الخاصة في حالة تقدمهم للسفارة.