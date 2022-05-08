شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب رابعة ابتدائى على المدارس استعدادا لامتحان نهاية العام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد قبل قليل، تلاميذ الصف الرابع الابتدائي على المدارس استعدادا لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدى قرابة 2 مليون و600 ألف تلميذ اختبارات نهاية العام، فيما أعلنت الوزارة جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 8 مايو 2022 وتستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل.

وقالت الوزارة إنه يؤدى يوم الأحد 8 مايو 2022، الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والاثنين 9 مايو فى العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 10 مايو فى الدراسات الاجتماعية وict، والأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية والخميس 12 مايو فى الرياضيات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث انطلقت امتحانات نهاية العام لجميع صفوف النقل السبت 7 مايو الجارى.