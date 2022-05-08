شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتقديم المشروعات الانتخابية لـ14 نقابة عمالية بالمرحلة الثانية 9 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، مد أجل استلام تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية للتصنيفات النقابية الـ14 في المرحلة الثانية من الانتخابات إلى تاريخ 9 مايو 2022، علي أن يسري ذلك علي ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2018، تيسيرا علي المنظمات النقابية العمالية في اتاحة الوقت الكافي لتقديم مشروعاتهم الانتخابية.

ويلزم القرار المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها، وذلك في الموعد المذكور.

كما يلتزم الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من يفوضه أن يقدم المشروع الانتخابي متضمنا بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب، بالإضافة إلى بيان بعدد صناديق الاقتراع والمقرات الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسي والفروع) وعناوينها، فضلا عن بيان النظام الانتخابي وفقاً للائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية إن وجد، وبيان التمثيل النسبي النوعي أو الجغرافي إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع / منطقة / قطاع، وكشوف بأسماء الناخبين: وهي عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب.

كما يقدم كشوفا بأسماء الناخبين بكل مقر انتخابي مرقمة ومسلسلة، وترشيح اثنين من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخاب في كل مقر انتخابي، على أن يكونوا من غير المرشحين.

ونص القرار على أن يقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمه وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت، ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق وتسلم المودع صورة طبق الأصل منه.

يذكر أن نقابات المرحلة الثانية، سيتم فتح باب الترشح لهم من يوم السبت 21 مايو 2022 حتى الأحد 2022، وذلك لـ14 نقابة عمالية، هم: الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البرى، الصحافة والإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخضاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، الإسعاف، على أن يتم إجراء الانتخابات خلال يومى الأحد والأثنين 29 و30 مايو 2022.