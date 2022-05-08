شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق" تخطط لإنهاء تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر بداية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، أنه الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع مونوريل "6 أكتوبر - وادى النيل" بداية العام المقبل، حيث اقترب معدلات تنفيذ المشروع الممتد بطول 42 كم من حوالى 49%.

وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين.

وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.

وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين، فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد، بينما تقوم شركة الستوم بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 80 كم/س.